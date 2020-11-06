Умер Михал Жванецкий

В Москве скончался российский писатель-сатирик, киносценарист и телеведущий Михаил Жванецкий. Об этом в комментарии «Открытые медиа» соообщил концертный директор сатирика Олег Сташкевич.

Он подтвердил, что Жванецкий умер в возрасте 86 лет, но на остальные вопросы отвечать не стал.

Также информацию о смерти сатирика подтвердили его друзья изданию «Дождь».

Жванецкий – народный артист России и Украины, автор более десяти книг, а также исполнитель собственных произведений. На сцене он выступал с 1960-х годов, но в октябре этого года его представитель сообщил о завершении концертной деятельности сатирика.

Тогда Сташкевич рассказал, что Жванецкий «чувствует себя пожилым человеком», поэтому решил стареть дома, а не на сцене.

Добавим, что Жванецкий родом из Украины. Он родился и учился в Одессе на инженера, а затем начал работать в Ленинградском театре миниатюр, где ставил спектакли вместе с Аркадием Райкиным.