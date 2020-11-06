Нужно говорить правду: Резников объяснил, почему назвал Донбасс опухолью

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил, почему сравнил неподконтрольные территории Донбасса с «опухолью».

Свой комментарий он дал в эфире телеканала «Украина 24».

«Когда я говорю, сравнивая с медицинским диагнозом ситуацию на оккупированных территориях, я имею в виду экономическую разруху этих территорий, экологическое загрязнение, радиационный фон, пропаганду, которой насыщены люди, проживающие там в качестве заложников. Да, это жёсткие плохие слова, но я не имею в виду граждан Украины, жителей украинской территории Донбасса, я имею в виду, что нужно говорить правду», — сообщил Резников.

По словам министра, следует понимать, как эти территории воспринимает часть украинцев. «Нельзя лечить от насморка, если мы знаем, что это более сложная ситуация. Возможно, я как переговорщик позволил себе довольно резкие высказывания. Я никого не хотел обидеть, но мы должны быть готовы, что так воспринимает часть общества.

Я за то, чтобы проводить именно терапевтические процедуры, чтобы восстановить здоровый организм, который называется целостная Украина», — уверил Резников

. Подытоживая, премьер министр извинился перед всеми, кого персонально обидел, указав, что не подразумевает жителей Донбасса, а имеет в виду «оккупированные земли, оккупированную экономику, оккупированную экологию и, в том числе, пропаганду, которую используют наши соседи из Российской Федерации».