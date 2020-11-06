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В Киеве в свой день рождения скончался ребенок из-за отравления грибами

06.11.2020

В пятницу утром, 6 ноября, в областной киевской детской больнице «Охматдет», не выходя из комы, скончалась 10-летняя жительница Саврани Одесской области, которая отравилась грибами.

Об этом в Facebook написала глава Благотворительного фонда «Любовь Любушкина» Любовь Рябко. Она рассказала, что Вика умерла в день своего рождения.

«Наша малышка Виктория отошла в другой мир. В свой день рождения! Её забрали ангелы. Бог теперь держит тебя в руках, а мы всегда будем хранить тебя в наших сердцах. Смерть девочки – потеря невосполнимая. Как найти реальную точку опоры, если остались только одиночество и пустота у мамы? Как справиться с болью и горем?» – написала Рябко.


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