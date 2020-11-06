Бен Аффлек налякав шанувальників різким схудненням

Голлівудський кіноактор Бен Аффлек потрапив в об’єктиви папараці.

Втім, кадри 48-річного актора неабияк налякали його фанатів. Варто зауважити, що чоловіка заскочили під час прогулянки містом янголів. Також неможливо не звернути увагу на його зовнішність. За недовгий проміжок часу Бен доволі сильно схуд і має далеко не найкращий вигляд.

Так, чоловік, який завжди славився міцною статурою, цього разу занепокоїв мережу. Дехто переконаний у тому, що він, можливо, бореться з якоюсь хворобою і не має наміру розголошувати інформацію про це. А інші відзначили, що, можливо, сьогодні Бен переживає кризу в стосунках з Аною де Армас.

Втім, як повідомляє інформаційне агентство “Е! Online”, під час пандемії коронавірусу й самоізоляції Бен вирішив зосередитись на здоровому образі життя й активно зайнятися спортом. Також подейкують, що кіноактор готується повернутися до ролі супергероя Бетмена.

Варто нагадати, що нещодавно стало відомо про те, що Джаред Лето повернеться до ролі Джокера у продовженні кінострічки “Ліга справедливості”.