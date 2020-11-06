Украина предложила РФ не раздавать в ОРДЛО свое гражданство, в Кремле отреагировали

Указы главы России Владимира Путина о предоставлении гражданства РФ жителям оккупированных территорий Украины являются прямым вмешательством в жизнь на захваченных землях Донецкой и Луганской областей и должны быть отменены. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

По его словам, об этом говорится в украинском плане восстановления мира на Донбассе.

«Мы считаем, что одним из обязательств Российской Федерации должна стать отмена целого перечня указов президента РФ, которые регулируют упрощенный порядок получения российских паспортов для украинских граждан на оккупированных территориях Донбасса, признания номерных знаков автомобилей несуществующих квазиобразований и так далее», – сказал он.

В ответ на данную инициативу спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит «защищать права этнических русских» где бы они ни были, в том числе и на украинской территории, передает .

«Что значит, Россия должна? А разве Украина не должна заботиться о своих гражданах? Если Украина считает людей, проживающих на юго-востоке Украины своими гражданами, разве она не должна о них заботиться, разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды этих граждан?», — сказал он.

Песков добавил, что позиция руководства Украины понятна, но она якобы противоречит обязательствам государства.

«Она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер. В Минском комплексе не указано, там нет такого положения (о прекращении выдачи российских паспортов, — ред.), — резюмировал пресс-секретарь.