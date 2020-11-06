«Не выборы, а вакханалия, уродливое шоу!»: «Отряды Путина» заявили о непризнании выборов в США

В России представители неформального движения «Отряды Путина» заявили о своем непризнании президентских выборов в США. Соответствующее обращение было опубликовано на YouTube-канале движения.

На видео группа пенсионеров заявляет о том, что выборы президента США являются «бардачным шоу, устроенным на весь мир». Представители движения также считают, что США не могут навести порядок в собственной стране, при этом вмешиваются в политическую и внутреннюю жизнь других стран.

«То, как проходят выборы в США, — это вакханалия и нарушение всех человеческих прав в стране. Так быть не должно. Это не выборы, а уродливое шоу», — говорится в обращении.

Среди прочего «Отряды Путина» призвали все мировое сообщество не признавать выборы президента в США.