Какие продукты помогут улучшить состояние кожи

Каждый из нас хоть раз в жизни пробовал тыквенную кашу и семечки, а может, и тыквенный хлеб, но вряд ли когда-нибудь задумывался, что этот полезный овощ можно использовать в косметологии.

Об этом сообщают СМИ.

Мы решили разобраться, как можно улучшить состояние кожи с помощью тыквы.

Следует отметить, что в тыкве содержится огромное количество витаминов и микроэлементов, которые полезны как для всего организма в целом, так и для кожи в частности:

витамин РР используется для улучшения цвета лица;

витамин В1 служит надежной защитой от ультрафиолетового излучения;

витамин В2 прекрасно справляется с воспалительными процессами;

витамин Е относится к категории натуральных антиоксидантов, а потому имеет отличные омолаживающие свойства;

углеводы наполняют кожу жизненной силой;

крахмал имеет отбеливающее свойство, делает кожу более молодой и мягкой.

Как же приготовить маску из тыквы?

Для начала можно сделать увлажняющую маску. Для этого вам понадобится 200 г сырой тыквы, 4 столовые ложки нежирного йогурта и 4 столовые ложки меда. Все ингредиенты измельчите до однородной массы и нанесите на лицо на 10 минут, а затем смойте. Повторять процедуру можно хоть каждый день.

Еще один вариант маски: необходимо небольшой кусок сырой тыквы натереть на мелкой терке. Затем возьмите яйцо, отделите белок от желтка и перемешайте его с мякотью тыквы. Нанесите маску на лицо и подождите 10-15 минут. После – смойте теплой водой. Такая маска подойдет тем, у кого жирная кожа.

Если же у вас чувствительная кожа – вам подойдет маска на основе тыквенного сока. Возьмите немного овсяных хлопьев, 1 чайную ложку любого растительного масла, 1 чайную ложку меда, добавьте 1 яичный желток и свежевыжатый тыквенный сок. Нанесите на лицо на 15-20 минут.

Чтобы насытить сухую кожу, возьмите несколько кусочков тыквы и проварите ее в молоке или сливках около 10 минут. Затем сделайте пюре, дайте ему остыть и нанесите на кожу. После процедуры – обязательно смойте.