Известный российский актер угрожал взорвать банк, потому что остался без денег

Российский актер Михаил Бурлаков, сыгравший эпизодическую роль в «Бумере», а также игравший в нескольких фильмах сотрудников правоохранительных органов, грозился подорвать банк.

Как пишет «КП», в полицию обратился представитель службы безопасности одного из финучреждений, сообщивший об угрозах артиста. Бурлаков, по его словам, звонил ночью в колл-центр, кричал и требовал вернуть его пособие, пообещав «все взорвать».

Ссылаясь на источник в правоохранительных органах, издание сообщает, что Бурлаков таким образом отреагировал на прекращение выплаты ему пособия — артисту стало нечем платить за кредит. Сейчас правоохранители проверяют это сообщение.

Отмечается, что у Михаила Бурлакова возникли проблемы с недвижимостью — он был вынужден продать свою часть квартиры в Москве и переехать в Чехов. Дело в том, что его брат, как утверждает артист, после смерти матери продал свою часть их общей квартиры и «натравил на него бандитов», требовавших от Бурлакова отказался от доли в жилье. В конце концов он был вынужден продать недвижимость и переехать в Чехов.

Бурлаков известен также своими ролями в «Докторе Живаго», «Адвокат-2», «На углу у Патриарших-3», «Криминальная Россия», «Вор».