«Смотреть было больно и грустно»: Собчак рассказала о проблемах у Жванецкого

Телеведущая Ксения Собчак вспомнила, как была на вечере, где выступал Михаил Жванецкий — писатель-сатирик скончался в пятницу, 6 ноября, на 87-м году жизни.

«Была на его выступлении до коронавируса, на маленьком вечере. Он забывал что-то, иногда путался, но был прекрасен все равно — просто от своего масштаба. Смотреть на это было очень грустно и больно. Великий был человек», — пишет телеведущая в соцсетях.

Незадолго до смерти Михаил Жванецкий решил уйти со сцены. Его представитель Олег Сташкевич говорил, что у Жванецкого хватило мужества вовремя уйти со сцены и не тянуть.