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Пенсильванию перехватывает Байден. Этого хватает для победы на выборах президента США

06.11.2020

Уже третьи сутки продолжается подсчет голосов после американских выборов президента. Кандидат от Демократической партии Джо Байден выходит вперёд в штате Пенсильвания. Разрыв с его соперником — республиканцем Дональдом Трампом составляет 0,1%.

Об этом стало известно после подсчетов голосов по почте. Всего подсчитано 98% голосов в штате. Победа в этом штате дает 20 выборщиков, необходимых для избрания президентом.

Отметим, Байден сейчас лидирует в трех штатах — Невада, Пенсильвания и Джорджия. В случае победы в любом одном он выиграет выборы президента США.

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