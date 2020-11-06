Пенсильванию перехватывает Байден. Этого хватает для победы на выборах президента США

Уже третьи сутки продолжается подсчет голосов после американских выборов президента. Кандидат от Демократической партии Джо Байден выходит вперёд в штате Пенсильвания. Разрыв с его соперником — республиканцем Дональдом Трампом составляет 0,1%.

Об этом стало известно после подсчетов голосов по почте. Всего подсчитано 98% голосов в штате. Победа в этом штате дает 20 выборщиков, необходимых для избрания президентом.

Отметим, Байден сейчас лидирует в трех штатах — Невада, Пенсильвания и Джорджия. В случае победы в любом одном он выиграет выборы президента США.