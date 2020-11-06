У Києві жінка без маски з боєм намагалася потрапити до трамваю: інцидент потрапив на відео (відео)

Судячи з відео, з собою у неї не було захисної маски.

У Києві стався новий інцидент через карантинні заходи у транспорті. Одна з пасажирок намагалася потрапити до салону трамвая, однак це у неї не вийшло.

Відповідне відео з’явилося на сторінці “Київ Оперативний” у Facebook.

“На зупинці Василя Макухи жіночка намагалася війти у трамвай, але кондуктор та пасажири її не пускали”, – пише автор.

Судячи з повідомлення, жінка була без засобів індивідуального захисту і лаялася в бік кондуктора та інших людей. Зі сходинок біля дверей її виштовхував невідомий чоловік.