В Париже у принцессы Саудовской Аравии украли драгоценности, сумки и меха на 1,5 млн евро

В Париже, где из-за ограничений ввели даже запрет на доставку еды, неизвестные ограбили квартиру саудовской принцессы и вынесли драгоценностей, мехов, сумок и часов на сумму в 1,5 млн евро.

Об этом сообщает в пятницу, 6 ноября, газета «Паризьен».

Так, правоохранителям об ограблении стало известно в четверг днем. Из квартиры пропали 30 сумок Hermes стоимостью в 50 тыс. евро, ювелирные украшения, в том числе и часы Cartier за 8 тыс. евро, а также меховые пальто от Chanel. Подозрения следователей пало на мужчину, с которым принцесса познакомилась в августе.

«Этот друг ей много раз предлагал продать ее люксовые вещи на EBay, она отказывалась», — отмечают в полиции.

В издании информируют, что время ограбления 47-летняя принцесса находилась на курорте на юге Франции. По приезду в Париж она заболела и сейчас находится в госпитале Жоржа Помпиду.