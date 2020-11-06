Леоненко заразился COVID-19

Бывший футболист киевского «Динамо», а ныне эксперт телеканалов «Футбол 1/2/3» Виктор Леоненко заразился коронавирусом.

Об этом сообщил генеральный директор вещателя Александр Денисов в авторской программе «Денисов Time».

«У нас самих на канале очень сложная ситуация. У нас через одного болеют в студии. Подтвердился, к сожалению, спустя время, коронавирус у Виктора Леоненко. COVID также у Владимира Крамара, у Игоря Бурбаса. Ну, в общем, покосило очень конкретно. Хочу передать всем ребятам, которые смотрят: держитесь и будьте здоровы, болейте только за футбол», – сообщил телеведущий.

Он добавил, что также получил позитивный тест. «Я только что получил по почте письмо. Оно не очень хорошее. Я получил анализ, у меня COVID-19! Да, я серьезно говорю! Все начали нервно маски поправлять», – резюмировал Денисов.