Лікар-інфекціоніст: Чому при COVID-19 антибіотики заборонені в перші 5-6 діб?

«Всі чують про тяжкі форми коронавірусної хвороби. Кожен з пересторогою думає, як його організм відреагує на проникнення вірусу? Чи попаде він в безпечні, майже безсимптомні 80%, чи буде важко хворіти?», — про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Ігорович.

Страх та нерозуміння дивної коронавірусної хвороби спонукає і пацієнтів, і лікарів робити необачні вчинки. Від бажання перестрахуватись налякані хворі починають прийом ліків, які потім приведуть їх не до одужання, а до лікарні. Одні з них – антибіотики.

Чому найкраща, в арсеналі медиків, зброя погіршує стан хворих?

При COVID-19, як і при інших вірусних захворюваннях, вся надія та сподівання спрямовані на наш власний імунітет. Ті, хто мають потужний збалансований імунітет можуть далі не читати. Для них ковід не є страшним. Нічого не відбудеться. Цей пост не для них.

Ті пацієнти, які в силу різних причин (вроджені вади імунітету, вік, хронічні судинні та ендокринні хвороби, метаболічні розлади та інше) не можуть похвалитись своїм імунітетом – попадають в певну групу ризику. Це ще не означає, що вони будуть обов’язково хворіти важко – ні. Але ризик є.

Коронавірусна хвороба провокує імунітет на необачні дії. Це дуже м’яко кажучи. Щоб не вдаватись в складні патофізіологічні тонкощі достатньо сказати, що певний збіг обставин швидко викликає небезпечний каскад фізіологічних реакцій. Це призводить до підвищеної проникності судин та набряку легень. Це видно на КТ (матові скельця). Якщо набряк невеличкий, людина особливо це може і не відчути. І перехворіє теж досить легко. Але якщо набряк та подальше ураження легень буде значним – хвороба набере небезпечного обороту.

Що не так з антибіотиками?

По-перше, вони ніяк не діють на вірус. Це знають всі. Проте прийом антибіотика в ранній фазі коронавірусної хвороби є не просто недоцільним. Як показали спостереження – небезпечно шкідливим. У кожного з нас в організмі живуть безліч мікроорганізмів – умовно патогенних. При прийомі АБ починається масова загибель бактерій та вивільнення в тканини та кров ліпополісахаридів. Ці та інші компоненти бактеріальної стінки та внутрішній вміст бактерій слугують додатковим стимулом для міграції імунних клітин у тканину легень. Все це производить до нетозу та тромбоутворення. Набряк легень посилюється. Стан хворого різко погіршується.

Таким чином, пацієнти самотужки, чи за призначенням наляканого лікаря, самі себе погіршують.

Крім того, безконтрольний прийом АБ, наближає найстрашнішу проблему популяції в цілому: антибіотикорезистентність. Це складне слово несе в собі тривожний мессенж – якщо бактерії навчаться захищатись від АБ – в майбутньому ми залишимось беззахисними! Неефективні антибіотики – фатальна плата за нераціональне використання серйозних препаратів.

Що робити, якщо страшно та не настає швидко одужання?

Звернутись до лікаря та за його рекомендаціями пройти обстеження. Загальний аналіз крові, С-реактивний білок, прокальцетонін та рентгенографія легень – нескладний перелік тих досліджень, які дадуть відповідь, чи приймати АБ чи ні. Ці обстеження треба робити на 6-7 день хвороби, при ВІДСУТНОСТІ позитивної динаміки. Якщо буде доведено наявність бактеріального ускладнення ЛІКАР підбере вам необхідний антибіотик та визначить схему прийому.

Бережіть себе! Не приймайте антибіотики з перших днів хвороби. Це не допоможе. Тільки зробить шкоду.