У США при стрілянині постраждали двоє поліцейських

У штаті Вісконсин, США, двоє поліцейських були поранені, коли невідомий відкрив по них вогонь. Про це повідомляє Fox 6 Milwaukee в п’ятницю, 6 листопада.

Інцидент стався в п’ятницю вранці в місті Делафильд, постраждалих правоохоронців госпіталізували. Зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронці почали розшукову операцію стрільця. Як повідомляється, копи отримали повідомлення про ДТП, але коли вони прибули на місце інциденту, невідомий відкрив вогонь.

Двох осіб, які були причетні до самої ДТП, затримано.