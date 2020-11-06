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Лукашенко заявив, що гарантує нові вибори в Білорусі

06.11.2020

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що гарантує проведення нових президентських виборів в країні.

Водночас він закликав інші держави не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Таку заяву він зробив на церемонії відкриття третьої лінії мінського метро. “Дехто від нас вимагає нових виборів. Гарантую вам нові вибори, коли ви (народ – ред.) ухвалите рішення. Німці вчора в себе в парламенті ухвалили рішення для нас білорусів.

Ви спочатку у себе там розберіться, у Польщі розберіться. Я подивлюся, як німці вимагатимуть від американців провести нові вибори”, – сказав Лукашенко.

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