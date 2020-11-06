Врачи назвали необычную профилактику болезней сердца

Положительные эмоции могут снизить риск развития болезней сердца, так как одна из основных причин заболеваний — стресс, поэтому оптимистичный настрой помогает снять многие проблемы,

Об этом в блоге пишут врачи.

Положительные эмоции, безусловно, являются фактором профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку стресс — одна из основных причин, влияющих на их развитие, оптимистичный настрой очень важен. Он помогает снять многие проблемы даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях, говорят врачи.

Он уточнил, что у доброго человека “сердце болит за других”, но это же является и механизмом поддержания его душевного здоровья, потому что он великодушнее и спокойнее, меньше подвержен стрессам.

В то же время, строгой зависимости — добрый человек не болеет, а недобрый болеет — нет. Добрый может болеть и оставаться добрым, а агрессивный — не болеть и продолжать оставаться злым. Слишком много факторов играют здесь свою роль. И все же душевное состояние человека напрямую воздействует на его физический мир, состояние его организма, тела.

По его словам, сердце человека может работать столько, сколько потребуется, если в силу различных причин не нарушаются механизмы саморегуляции.

Само по себе сердце имеет механизм самообновления — клетки органа постоянно обновляются, чтобы функция сохранялась, однако механизмы старения этому препятствуют, добавил эксперт.