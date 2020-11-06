У Байдена пригрозили Трампу принудительным выселением из Белого дома

В избирательном штабе демократа Джо Байдена предупредили, что Дональда Трампа могут принудительно выдворить из Белого дома, если он попробует там остаться после поражения на выборах, сообщает CNN.

«Как мы сказали 19 июля, на этих выборах решение принимает американский народ. И правительство Соединенных Штатов вполне способно вывести нарушителей из Белого дома», — заявил Бейтс, очевидно, имея в виду президента-республиканца.

Это заявление было сделано в ответ на сообщение о том, что Трамп не планирует признавать поражение, если Байден будет признан избранным президентом США в пятницу.