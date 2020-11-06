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В киевском метро пассажир с пистолетом помог задержать мужчину, напавшего на полицейского из-за маски

06.11.2020

В Киеве на станции метро «Славутич» мужчина напал на полицейского. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Сообщается, что 42-летний мужчина зашел на платформу станции метро без защитной маски на лице, в связи с чем работник полиции сделал ему замечание. В ответ на это пассажир брызнул полицейскому в лицо из перцового баллончика, а после попытался нанести телесные повреждения раскладным ножом.

Задержать злоумышленника помог один из пассажиров — он сделал предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического оружия.

Полицейский получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз.

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