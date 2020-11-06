Поклонники не смогут проститься со Жванецким, — директор сатирика

Родные отказались от церемонии прощания с писателем Михаилом Жванецким, скончавшимся 6 ноября на 87-м году жизни. По словам представителя знаменитости Олега Сташкевича, решение связано с пандемией коронавируса.

«Прощания не будет. Сейчас, учитывая пандемию и ситуацию с коронавирусом, проводить прощание опасно и негуманно», — цитирует Сташкевича Интерфакс.

Дата и место похорон писателя еще не определены. Известно лишь, что церемония пройдет в Москве.

По словам Сташкевича в интервью ресурсу «Подъем», организация похорон в Одессе не рассматривается.