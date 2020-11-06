Subaru показала новий спорткар

Компанія Subaru показала свою новинку BRZ 2021, але поки без технічних характеристик.

Прем’єра нового спорткару запланована на 18 листопада і перед дебютом компанія показала офіційне зображення передньої частини кузова, що демонструє головну оптику, частину капота і бампера та бічне дзеркало заднього виду.

Можна припустити, що новинка буде схожа на свого попередника, але трохи зміниться в деталях.

Під капотом у Subaru 2,4-літровий опозитний двигун, який видає 260 к.с.

Вперше цей агрегат дебютував кілька років тому на Subaru Ascent.