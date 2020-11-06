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В Харькове активисты пожаловались на продажу пива «из СССР»

07.11.2020

В одном из супермаркетов Харькова заметили продажу пива «Жигулевское» со «знаком качества СССР». Его якобы производит местная пивоварня.

Фото товара, который возмутил людей, обнародовали на Telegram-канале «Декоммунизация. Украина». Авторы сообщения отметили, что уже пожаловались на нарушение национального законодательства.

«Недавно харьковская пивоварня «Тандем» начала выпускать пиво с так называемым знаком качества «СССР». Отправили обращение в Украинский институт национальной памяти, чтобы те разъяснили пивоварне незаконность подобных нововведений», – отметили активисты.

 

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