В Тбилиси во время митинга оппозиции возле резиденции основателя правящей партии произошла стрельба

В пятницу, 6 ноября, во время акции протеста грузинской оппозиции в центре Тбилиси возле резиденции неизвестный несколько раз выстрелил возле бизнес-центра, где расположена резиденция основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.

Об этом информирует телеканал «Рустави 2».

По данным журналистов, сегодня под бизнес-центр Иванишвили вышли сторонники и представители основанной политиком Михаилом Саакашвили оппозиционной партии «Единое национальное движение». Выстрелы последовали в направлении толпы из проезжающего мимо автомобиля белого цвета. Демонстранты уверены, что нападение на них было совершено в целях запугивания.

«Видимо, это был сторонник «Грузинской мечты». Он был в машине. Мы его не увидели, но это зафиксировали камеры, которые здесь на каждом шагу. Кто-то выстрелил примерно пять раз», — заявил участник митинга.

В результате инцидента никто не пострадал, полиция оцепила место нападения. Сотрудники грузинских правоохранительных органов нашли отстрелянные гильзы. Никаких комментариев в МВД пока не дали.

Напомним, в минувшую субботу, 31 октября, в Грузии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия «Грузинская мечта». Однако лидеры и сторонники нескольких оппозиционных партий отказываются признать итоги выборов и начали устанавливать палатки у здания парламента Грузии в центре Тбилиси.

Также мы рассказывали, что прошедшие в парламент оппозиционные партии объявили бойкот и отказываются от мандатов в знак протеста против фальсификации выборов.