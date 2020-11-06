Из-за ситуации с выборами в США цены на нефть завершают неделю на подъеме

После падения в четверг из-за ожиданий результатов выборов президента США цены на нефть эталонных марок пошли вверх. 6 ноября они отыграли часть потерь.

Об этом пишет «Интерфакс».

Стоимость январских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру пятницы составила $40,27 за баррель, что на $0,66 (1,61%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) была $38,07 за баррель, что на $0,72 (1,86%) ниже уровня предыдущей сессии.

Однако по итогам недели Brent может прибавить более 7%, а WTI — более 6%. Росту нефтяных цен ранее на этой неделе способствовали данные о сокращении запасов в США, а также ожидания, что страны ОПЕК+ отложат запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

В пятницу же на цены продолжает влиять политическая ситуация в США.

«Президентские выборы не решают проблему коронавируса и локдаунов. В ближайшее время мы не увидим восстановления спроса на нефть», — считает аналитик из чикагской Blue Line Futures LLC Фил Штрайбл. По его мнению, политическая неопределенность держит людей в подвешенном состоянии, и трейдеры просто ждут.

Тем временем все больше европейских стран ужесточают меры, призванные сдержать распространение коронавируса. Пандемия «отбрасывает тень на нефтяной рынок, поскольку рекордное число новых случаев и смертей ежедневно фиксируется во многих странах», отмечает другой аналитик из Commerzbank Йоген Вейнберг.

«Ограничения, которые уже действуют, а также возможные долгосрочные изменения поведения путешественников, скорее всего, заставят нефтяные агентства на следующей неделе пересмотреть в сторону понижения свои прогнозы спроса», — пронозирует эксперт.