В Харькове Honda попала ДТП и влетела в остановку

В Московском районе Харькова, на улице Гвардейцев Широнинцев, в пятницу, 6 ноября, столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщение о ДТП на Гвардейцев Широнинцев поступило в полицию 6 ноября в 12:35. Как выяснилось, произошло столкновение автомобиля Honda Civic, который ехал по главной дороге, с Suzuki Grand Vitara, выезжавшим с придомовой территории. От удара Honda отлетела в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП травмы получили 28-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля Honda. Всех пострадавших доставили в больницу. 79-летний водитель Suzuki от госпитализации отказался.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Максимальное наказание по статье предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.