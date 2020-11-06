Майлі Сайрус розповіла, як справляється з негативом після розлучення з коханим

Рік тому американська співачка Майлі Сайрус офіційно розійшлася з австралійським актором Ліамом Гемсвортом. Тоді шанувальники звинуватили дівчину у раді та навіть критикували її за те, що вона “недостатньо сумна”, і ось що з цього приводу думає зірка.

Під час ефіру шоу “Skavlan” Майлі зізналася, що за останні два роки в її житті сталося чимало неприємностей.

При цьому красуня вирішила, що не буде плакати, адже це забирає чимало сил та емоційно виснажує.

Я намагалася не плакати, але не тому, що не хотіла нічого відчувати, а тому, що це нічого б не змінило. Відсутність сліз допомагає рухатися уперед, але для жінки це наче клеймо, що вона холодна. – поділилася знаменитість.

Майлі Сайрус / Instagram

Сайрус додала, що навіть її колишні бойфренди зараз вважають, що вона стала менш емоційною. Однак, дівчина впевнена, що це йде їй лише на користь.

Вона сказала, що й досі знаходиться на шляху до зцілення, а допомагають їй в цьому нові знайомства, адже нові люди завжди привносять у наше життя щось цікаве та кардинально інше.