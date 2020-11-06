В Украине коллекторы наказывают случайных людей и делают должников «проститутками»: как не стать жертвой

В Украине рынок микрокредитования (небольшие суммы на короткий срок) разросся до небывалых объемов. «Дешевые деньги» рекламируют с экранов телевизоров, в СМС-сообщениях, сети. При оформлении займа не просят предоставить ни справку о доходах, ни информацию об имуществе. Но стоит задержать платеж всего на несколько недель, как доброжелательные заемщики превращаются в злостных коллекторов.

«Звонили мужчины и спрашивали, какая я на вкус»

Киевлянка Евгения пользовалась микрокредитами много лет: брала небольшие суммы «до зарплаты» и отдавала их в период, когда деньги можно было вернуть без больших переплат. Пользовалась услугами «Кредиткафе».

«Я начала у них брать в долг, когда мне было 24 года. Сейчас мне 32 года. Брала и отдавала, брала и отдавала. Но вот последний раз, это было несколько месяцев назад, взяла, а вовремя вернуть не смогла», – рассказывает OBOZREVATEL Евгения.

У кредиторов есть два отдела: «хард» и «софт». Вначале просто звонят и вежливо напоминают о долге. Если за несколько недель не отреагировать, дело передают в «хард» отдел, и вот здесь начинаются угрозы.

Евгения взяла кредит в шесть тысяч гривен, за несколько месяцев сумма долга увеличилась в три раза (!) Начались автодозвоны: по 100-150 звонков в день. Затем коллекторы нашли ее знакомых, с которым она находится в приятельских отношениях, и начали обзванивать их. Также постоянно звонят и дальним родственникам.

Но на обзвонах коллекторы не остановились. Кредиторы нашли фотографию девушки, «дорисовали» ей фото оголенной модели и разместили на сайте объявлений с подписью «предоставляю интимный услуги».

«Первое сообщение получила от мужчины со словами «фейк или нет». Я не поняла, что это. И тогда этот человек скинул ссылку на тот сайт и сказал «крепитесь». Следующий уже спрашивал «какая ты на вкус». Я обратилась в полицию. Но полиция не открыла производство», – рассказывает Евгения.

Затем начался автодозвон. Звонки поступали с 8 утра до 9 вечера. «Звонили мне, сестре и двум людям, которые не указаны как контактные лица. И даже не являются мне родственниками. Не знаю, как они их нашли. Фамилии схожие с моей сестрой и они подумали, что они мои родственники», – жалуется девушка.







Девушка обращалась в полицию, но из-за того, что у нее не было доказательств, ее заявление оставили без рассмотрения. Полиция прислала официальное уведомление, что нарушение закона в таких действиях они не обнаружили.

Как бороться с коллекторами

Если коллекторы угрожают, нарушают ваши права, нужно писать заявление в полицию и обращаться в Национальный банк, рассказывает OBOZREVATEL первый замглавы регулятора Екатерина Рожкова.

«Нужно менять закон, и проект уже зарегистрирован в парламенте. Пока мы не можем отозвать лицензию. Нужно менять правила, но в любом случае нужно обращаться в таких случаях и в полицию, и в Национальный банк», – рассказывает Рожкова.

Александр Деревянко, который организовал группу заемщиков и активно борется за права должников, рассказывает: такая ситуация – обыденность. Мол, бывали случаи, когда нанятые молодые люди приходили в квартиры и ломились в двери. Лже-объявления, по его словам, это еще «не худший из вариантов».

«В этой ситуации нужно как минимум на диктофон записать разговор с человеком, который угрожает от имени микрофинансовой организации. Если есть переписки, то нужно делать скрины и со всем этим идти в полицию и требовать внести сведения в Единый реестр досудебных расследований. Если они отказываются, записывайтесь на прием в районное отделение полиции. Если и это не сработает, то нужно записаться на прием к руководителю городской полиции. Прием проходит раз в месяц. Лучше идти не одному, а с другими пострадавшими, родственниками», – рассказывает Александр Деревянко.

Также стоит отметить, что полиция обязана внести в Единый реестр ваше сообщение о правонарушении. Даже в том случае, если они посчитали, что информация не имеет признаков преступления.

В целом же и в НБУ, и в правозащитной среде соглашаются: действующий закон нужно менять. У регулятора должна быть возможность отозвать лицензию и закрыть предприятия, которые нарушают права должников и переходят все возможные рамки. Хотя это не отменяет главное правило: если вы уже согласились на кредит с такими условиями, то обязаны его вернуть. Как бы там ни было, все неоправданно высокие пени и штрафы в условиях соглашения прописывают. Прежде чем брать чужие деньги, правильно оцените свои возможности – сможете ли вы погашать свой кредит вовремя.