Повінь – зміна системи

Menu
Close

Канада ожидает появления вакцин от COVID-19 в начале 2021 года

07.11.2020

Правительство Канады ожидает, что вакцины от коронавируса могут появиться уже в первом квартале следующего года. Однако вакцинация начнется после того, как препараты получат одобрение от Минздрава.

Об этом заявила представитель Министерство здравоохранения Канады Тереза Тэм на пресс-конференции.

«Я с осторожным оптимизмом надеюсь, что безопасные и эффективные вакцины будут доступны в первом квартале 2021 года», — сказала она.

Напомним, правительство Канады заключило соглашение с двумя американскими компаниями Novavax и Johnson & Johnson о предварительном заказе миллионов доз вакцин против COVID-19. В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины.

Читайте також:   Військовий розстріляв сусіда під Києвом: що відомо на даний момент
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *