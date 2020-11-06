6 красивих місць планети, незайманих людиною (фото)

Місця, де люди ще не встигли облаштуватися досі є на Землі. Колись тут напевно ступала нога людини, а якісь з них зрідка і зараз відвідують мандрівники, долаючи величезні шляхи, щоб побачити цю красу.

Travel24 підготував для вас добірку незайманих місць планети.

Рок-Айлендс, Палау

Попри те, що острови безлюдні, археологів свого часу зацікавили залишки “крихітного народу”, які, згідно з думкою більшості дослідників, належать давнім острів’янам, схильним до так званої острівної карликовості.



Рок-Айлендс / stezor.com

Тепуї, Венесуела

Слово “тепуі” мовою індіанців пемон, що населяють район Гран-Сабана, означає “дім богів”. Тепуї – це гігантські блоки з кварцитової й піщаної породи. Плато кожної вершини в області підніжжя абсолютно ізольовано від лісу, що робить їх схожими на високі острови.



Тепуї / moimir.org

Водоспад Хонокохау, Мауї

Дика природа, що потопає у чудовій зелені. Тут всюди відчувається дух вільної природи, до якої немає відношення людина.



Водоспад Хонокохау / arttravelblog.ru

Атолл Пальміра

Знаходиться в приекваторіальній зоні Тихого океану, на південь від Гавайських островів. За легендами, острів має магічну енергію.



Острів Пальміра / liveinternet.ru

Цинги-де-Бемараха, кам’яний ліс на Мадагаскарі

Ці скельні виступи та каньйони формувалися протягом мільйонів років під впливом мусонних дощів. Шпилі й ущелини цього місця сягають глибиною до 120 метрів.



Цинги-де-Бемараха / travel.ru

Дощові ліси Амазонії

Вони охоплюють території аж 9 країн: Бразилії, Перу, Колумбії, Венесуели, Еквадору, Болівії, Гаяни, Суринаму, Французької Гвіани. Дістатися сюди неймовірно складно, тому їх відносять до незайманих людиною територій.



Водоспад в Амазонському дощовому лісі / ec.viajandox.com