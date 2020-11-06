6 красивих місць планети, незайманих людиною (фото)

Місця, де люди ще не встигли облаштуватися досі є на Землі. Колись тут напевно ступала нога людини, а якісь з них зрідка і зараз відвідують мандрівники, долаючи величезні шляхи, щоб побачити цю красу.
Travel24 підготував для вас добірку незайманих місць планети.
Рок-Айлендс, Палау
Попри те, що острови безлюдні, археологів свого часу зацікавили залишки “крихітного народу”, які, згідно з думкою більшості дослідників, належать давнім острів’янам, схильним до так званої острівної карликовості.
Рок-Айлендс / stezor.com
Тепуї, Венесуела
Слово “тепуі” мовою індіанців пемон, що населяють район Гран-Сабана, означає “дім богів”. Тепуї – це гігантські блоки з кварцитової й піщаної породи. Плато кожної вершини в області підніжжя абсолютно ізольовано від лісу, що робить їх схожими на високі острови.
Тепуї / moimir.org
Водоспад Хонокохау, Мауї
Дика природа, що потопає у чудовій зелені. Тут всюди відчувається дух вільної природи, до якої немає відношення людина.
Водоспад Хонокохау / arttravelblog.ru
Атолл Пальміра
Знаходиться в приекваторіальній зоні Тихого океану, на південь від Гавайських островів. За легендами, острів має магічну енергію.
Острів Пальміра / liveinternet.ru
Цинги-де-Бемараха, кам’яний ліс на Мадагаскарі
Ці скельні виступи та каньйони формувалися протягом мільйонів років під впливом мусонних дощів. Шпилі й ущелини цього місця сягають глибиною до 120 метрів.
Цинги-де-Бемараха / travel.ru
Дощові ліси Амазонії
Вони охоплюють території аж 9 країн: Бразилії, Перу, Колумбії, Венесуели, Еквадору, Болівії, Гаяни, Суринаму, Французької Гвіани. Дістатися сюди неймовірно складно, тому їх відносять до незайманих людиною територій.
Водоспад в Амазонському дощовому лісі / ec.viajandox.com