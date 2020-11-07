Между Харьковской и Днепропетровской областями засняли границу новой и «убитой» дороги

Жители Харьковской области показали разительную разницу между дорогами в их области и соседней Днепропетровской.

Соответствующее видео обнародовали на Telegram-канале «Харьков Life I События и новости». «Живем как в сказке? Дороги в Харьковской области и соседней, почувствуй разницу», – подписали короткий ролик.

На кадрах видно, что дорога при выезде из Харьковщины идеально ровная и с разметкой. Однако сразу же за знаком «Днепропетровская область» на полотне видно выбоины, ямы и отсутствие хотя бы минимального ремонта.

Видео поделились и в других соцсетях, а пользователи устроили под ним бурное обсуждение по поводу увиденного.

Так, некоторые люди пишут, что аналогичная ситуация наблюдается и на границе Днепропетровщины с другими областями. В то же время кое-кто отмечает, что в Харьковской области дороги тоже далеко не везде в хорошем состоянии.

«Две различные вселенные», «Ни хр*на подобного, это одна дорога до Лозовой. Единственная сделанная, остальной район, как и у нас, в руинах», «Так выглядит и дорога из Запорожья, у них нормальная дорога. Как только добрались до Днепропетровской области – сразу писец», «Дорога кончилась», – делятся наблюдениями в комментариях.