«Нафтогаз» переиграл с ценой

Заискивание с потребителями играет с газовой компанией злую шутку.

Начало отопительного сезона украинцы встретили на высокой ноте. 1 ноября газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для бытовых клиентов на уровне 6,33 грн за куб м, и это без учета стоимости доставки. Это ставка продаж газа на ноябрь, и если ее сравнивать с октябрьской, то речь идет о произошедшем повышении почти на 35%.

По этому поводу оппонентами НАК «Нафтогаз Украины» тут же была поднята шумиха в стиле «государственная компания задирает цены», и на руку им говорит опыт прошлого месяца. Речь идет о повышении тарифа на газ для населения на целых 45%. Но обвинения «Нафтогаза» в чрезмерных ставках не имеет ничего общего с реальностью.

Главным аргументом тут является тот факт, что компании, желающие продавать газ населению, были уравнены в правах с 1 августа 2020 года, когда в Украине открылся рынок газа. С этого момента государство перестало регулировать цены на голубое топливо и у каждого отдельного потребителя появилось право свободного выбора поставщика.

Это нововведение стало настоящим прорывом потому, что идее запустить в Украине свободный рынок газа уже пять лет. Ее реализация началась еще в октябре 2015-го, когда стартовал первый этап реформы украинского газового рынка с принятия Закона «О рынке природного газа». В итоге к началу 2020 года общее число поставщиков газа для потребителей выросло до 250, тогда как для населения – всего до полусотни.

На фото – Дмитрий Фирташ

Почему так? Потому что этот сегмент фактически оказался в руках так называемых газсбытов – структур, которые получили от «материнских» для них облгазов абонентские базы потребителей.

Самую значительную часть газсбытов контролирует группа «Егаз» (ранее называлась РГК-Трейдинг»), близкая к Group DF Дмитрия Фирташа.

До последнего времени структуры этого олигарха чувствовали себя более чем свободно. Но с августа этого года у этих компаний появился серьезный конкурент – «Поставщик последней надежды» (ПОН, выполняющий функцию гарантированного поставщика), в роли которого государство назначило ООО «ГПК «Нафтогаз Украины».

О том, что окружение Фирташа было противником этого назначения, «ОЛИГАРХ» писал ранее. Но теперь «Нафтогаз» старается всячески отыграться. Речь идет об агрессивном маркетинге и демпинговой политике, которую проводит новый розничный поставщик газа.

Первое, что обращает на себя внимание, это как «Нафтогаз» пытается стать удобным для потребителя. Так, в течение октября госкомпания сумела договориться с «ПУМБ» и «ПриватБанк» о возможности заключения договоров с бытовыми потребителями, используя их сервисы. При этом НАК предлагает так называемые «годовые пакеты», подписант которого получает возможность зафиксировать для себя цену на весть период действия договора.

Второй пункт, с помощью которого «Нафтогаз» пытается привлечь на себя потребителей – готовность продавать газ на порядок ниже рыночной цены, предлагаемой конкурентами. Например, при подписании договора на «месячный тариф», пользователь получает цена 6.33 грн за м.куб., тогда как средняя цена на рынке составляет порядка 8 грн. и выше.

Казалось бы, перед таким соблазнительным предложением не устоят даже самые лояльные клиенты газсбытов. Но есть одно «но». Устанавливая демпинговые цены на газ, «Нафтогаз» продает его себе в убыток, а значит рано или поздно должен будет приблизить свое пакетное предложение к предложениям конкурентов. Судя по тенденции, эти времена не за горами. «Нафтогаз» примерно на месяц откладывает повышение цен по сравнению с конкурентами, которые ориентируются на внешние площадки.

А вот когда наступит период примерно равных цен среди всех поставщиков, включая «Нафтогаз Украины», это время будет самым показательным. Главным образом, потому что к этому моменту целью НАК станет не столько завоевание кошельков населения, сколько удержание абонентов, которые к нему перешли. А использовать для этого какие-то рычаги невозможно: «ОЛИГАРХ» изучил типовой договор и не нашел в нем никаких подобных инструментов – договор можно расторгнуть, не имея долгов и по желанию потребителя.

При этом на другой чаше весов – постоянно разгоняемая в прессе информация о том, что именно «Нафтогаз» выступает катализатором повышения тарифов на газ в стране. А такой фон – идеальный повод распугать и состоявших и перспективных клиентов НАК.

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