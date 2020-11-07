Группа Барщовского просится под арест

Суд отменил кредиторские требования группы T.B. Fruit самой к себе на 1,5 млрд грн, что оголило тылы яблочного магната Барщовского в противостоянии с “Инвестохиллс” Андрея Волкова

В октябре 2020 года Верховный суд отменил все предыдущие решения судов, которые утвердили кредиторские требования ООО “ТБ Сад” к ООО “Яблуневий дар” на 1,5 млрд грн. Они были предъявлены в начале года в рамках банкротства “Яблуневого дара”, которое затеяла группа T.B. Fruit Тараса Барщовского, чтобы защититься от главного на сегодня своего кредитора – “Инвестохиллс” Андрея Волкова.

В 2013 году Барщовский появился на обложке “Форбс-Украина” с историей успеха молодого украинца, который с нуля построил успешный бизнес, занял 55% украинского рынка яблочного концентрата и был в полушаге, чтобы положить на лопатки европейских конкурентов.

Реальность оказалась суровее. Бизнес Барщовский строил на кредитные деньги “Дельта Банка” Николая Лагуна. А когда в начале 2015 года банк оказался на грани банкротства и впоследствии в него была введена временная администрация, многие его должники решили воспользоваться подвернувшимся случаем.

Группа кредиторов, среди которых и “Яблуневий дар”, провернули так называемую операцию “схлопывания”. Ее суть заключалась в том, что должники направили в банк заявление о закрытии долга путем зачета встречных требований по аккредитивам, выкупленных у компании Cargill Financial Services, являвшейся вместе с Лагуном акционером самой “Дельты” (более сложный аналог обмена кредитов на депозиты в обход моратория). Вплоть до начала 2020 года эта операция являлась предметом спора в судах.

Успех к временной администрации банка пришел в сентябре и октябре 2019 года, когда Верховный суд отказал “Яблуневому дару” в прекращении обязательств по кредитам, окончательно зафиксировав долг группы Барщовского в размере около 50 млн евро.

Правда, воспользоваться плодами этой победы финучреждение не успело. Буквально спустя месяц ФГВФЛ продал на аукционе права требования компании “Инвестохиллс” экс-главы “Альфа Банка” Андрея Волкова, который зарекомендовал себя самым активным скупщиком и взыскателем долгов проблемных банков.

В ответ на это, спустя еще месяц, “Яблуневий дар” пустился в процедуру банкротства, имевшую признаки контролируемого процесса, который должен был помочь защититься от нового кредитора.

В январе 2020 года хозсуд Львовской области ввел мораторий на взыскание долгов кредиторов и признал права требования к должнику со стороны ООО “ТБ Сад” на фантастическую сумму в размере 2,44 млрд грн (летом в апелляции была уменьшена до 1,5 млрд грн).

На фото – Тарас Барщовский

До 2016 года владельцем “ТБ Сад” был сам Барщовский, а затем компания не раз упоминалась в документах финансовой отчетности Francoso Corporation Limited, которая владела “Яблуневим даром”, как связанное лицо.

И хотя формально сейчас обе компании оформлены на разные кипрские компании, а их бенефициарами указаны жители ЕС, этого, в том числе, оказалось достаточно, чтобы ВСУ усомнился в обоснованности кредиторских требований.

“Инвестохиллс”, напротив, уже смогла в судах оформить свои кредиторские требования на 606 млн грн и старается не оставить шансов оппоненту перехватить лидерство среди кредиторов.

Яблочной группе приходится прибегать к экстраординарным шагам. С конца 2019 года Нацполиция Яворовского района Львовской области при поддержке местной прокуратуры расследует уголовное производство №12019140350001179 по статьей “мошенничество”. А в январе суд, как вещдоки, арестовал все производственные активы группы в Городке Львовской области, что делает невозможным любые попытки “Инвестохиллс” по их принудительному взысканию в счет долга.

Не смотря на то, что в прессе группа Барщовского пыталась представить это как еще один элемент системного давления на бизнес в Украине, по данным “ОЛИГАРХА”, именно она подавала заявление о преступлении в полицию, а сейчас ее представители отстаивают сохранение ареста.

“Представитель владельца имущества ООО “Яблочный Дар” в судебном заседании возражал против ходатайства (которое было подано компанией Волкова – “ОЛИГАРХ”) об отмене ареста”, – говорится в сентябрьском определении суда.