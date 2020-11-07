У США мером міста став французький бульдог

Поки США обирають нового президента, у місті Реббіт-Хеш у штаті Кентуккі пройшла власна передвиборча гонка: там жителі голосували за мера.

За підсумками голосування новим главою міста обрали кандидата на ім’я Уілбур. І він – французький бульдог.

Про це повідомило в Facebook історичне товариство міста.

Уілбур отримав 13 143 голоси з 22 985. За даними товариства, це найвищий показник довіри за всю історію міста.

Також у боротьбі за пост мера брали участь бігль на прізвисько Джек Кролик і золотистий ретривер Поппі.

Однак, попри програш, вони зможуть проявити себе у політиці: їм дісталися посади послів Реббіт-Хешан.

Містечко Реббіт Хеш вибирає хвостатих чотирилапих мерів з кінця 1990-х років, а “вибори” насправді являють собою збір коштів для історичної спільноти, яка вимагає 1 долар за голос, повідомляє NY Post.