Від Трампа починають відвертатися в Білому домі, – ЗМІ

Високопоставлені чиновники в адміністрації Білого дому, а також у виборчій кампанії Дональда Трампа починають відмежовуватися від чинного президента після його скандальних заяв про “вкрадені вибори” на тлі збільшення переваги у Джо Байдена.

Про це пише в п’ятницю американський телеканал CNN із посиланням на джерела в оточенні Трампа.

“Окремі високопосадовці в Білому домі та виборчій кампанії (республіканців – ред.) починають поступово відмежовуватися від Трампа”, – зазначає телеканал із посиланням на цілий ряд джерел в оточенні президента.

Про це заговорили після того, як результати підрахунку голосів у Пенсильванії й Джорджії різко змінилися на користь Байдена впродовж останньої доби. “Все скінчилося”, – сказав один з ключових радників адміністрації. За його словами, в оточенні президента стала виникати стурбованість із приводу того, що робитиме далі Трамп, в той час як сумнівів, що він не поступиться супернику, не виникає.

“Боже, хто знає”, – відповів радник на запитання, якими можуть бути подальші дії Трампа, враховуючи його безпідставні обвинувачення демократів у фальсифікаціях, які далі поширювали його адвокат Руді Джуліані та сини президента. За словами представника Білого дому, Трамп має право оскаржувати результати виборів, але робить це в абсолютно неправильний спосіб. Інше джерело, радник у виборчій кампанії Трампа, зауважив, що заяви президента про “вкрадені вибори” не знаходять підтримки у все більшого числа людей в його оточенні.