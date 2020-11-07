Канада розширює санкції щодо посадовців Білорусі

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про запровадження санкцій щодо 13 посадовців Білорусі.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву канадського зовнішньополітичного відомства.

“Сьогодні в координації з Європейським Союзом Канада запроваджує додаткові санкції щодо 13 чиновників з Білорусі. Канада і ЄС і надалі поділяють серйозні побоювання щодо нинішньої ситуації в Білорусі”, – наголошується в заяві МЗС Канади.

Крім того, міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань застеріг тих білоруських посадовців, “хто відповідальний за репресії проти громадян Білорусі”, щодо “дедалі більшого тиску внаслідок адресних санкцій”.

“Попри заклики міжнародної спільноти до Олександра Лукашенка покласти край насильству в Білорусі, агресія його режиму триває … Канада і надалі надаватиме послідовну підтримку білоруському народу в боротьбі за мир”, – додав він. У самій заяві не зазначено, кого саме з білоруських чиновників торкнуться ці додаткові санкції.