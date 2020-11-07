Порошенко: мама Марины умирает от коронавируса

Теща пятого президента Украины Петра Порошенко, Людмила Переведенцева, умирает от COVID-19.

О печальной новости рассказал сам пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в прямом эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 6 ноября.

«У моей жены Марины сейчас от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Вы пойдите и Марине расскажите всю эту глупость, которую вы тут сейчас грузите телезрителям. Вы статистику пропускаете, сколько у вас – 40 или 50 тысяч умрет? Мне безразлично, сколько людей сейчас умирает в Германии или в Буркина Фасо», – сказал эмоционально Порошенко.

Он также обратился к присутствующим в студии представителям власти с вопросом, почему за полгода они не смогли закупить достаточное количество масок и оборудовать больницы.

«Очень больно, когда ты теряешь очень близкого человека. Не подходите, пожалуйста, к тяжело больным пациентам с позиции статистики. Срочно восстановите средства Коронавирусного фонда изменениями в бюджет. Добавьте туда 38 млрд, и то, что мы должны были сделать в марте, сделайте сейчас. Невозможно дозвониться сейчас на горячую линию, не выезжает мобильная бригада к больному. Люди имеют огромные проблемы», – сказал пятый президент Украины.