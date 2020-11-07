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Мітинги збільшують кількість хворих на коронавірус, – Степанов

07.11.2020

На думку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, мітинги і масові заходи щоразу збільшують кількість хворих на коронавірус. Про це він повідомив в інтерв’ю Новое время.

“Якщо ми будемо бачити такі мітинги, як ми бачимо другий день поспіль, це буде наближувати дату повного заповнення лікарень. Я розумію людей, можу зрозуміти, чому вони, але всі такі події збільшують кількість захворілих”, – наголосив міністр.

Степанов сподівається, що після завершення місцевих виборів ситуація зміниться. У МОЗ узгодили алгоритм дій з регіональною владою. “

У деяких міст із червоної зони набагато покращувалися показники і виходили з неї. Я вважаю, що наша стратегія адаптивного карантину була повністю вдалою, якщо ми подивимося на розповсюдження хвороби”, – сказав він.

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