Мітинги збільшують кількість хворих на коронавірус, – Степанов

На думку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, мітинги і масові заходи щоразу збільшують кількість хворих на коронавірус. Про це він повідомив в інтерв’ю Новое время.

“Якщо ми будемо бачити такі мітинги, як ми бачимо другий день поспіль, це буде наближувати дату повного заповнення лікарень. Я розумію людей, можу зрозуміти, чому вони, але всі такі події збільшують кількість захворілих”, – наголосив міністр.

Степанов сподівається, що після завершення місцевих виборів ситуація зміниться. У МОЗ узгодили алгоритм дій з регіональною владою. “

У деяких міст із червоної зони набагато покращувалися показники і виходили з неї. Я вважаю, що наша стратегія адаптивного карантину була повністю вдалою, якщо ми подивимося на розповсюдження хвороби”, – сказав він.