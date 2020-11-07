Финансовые пирамиды, ставки на спорт, казино и прочие киберпреступления в Украине

Стыд, чувство вины, страх. Это те эмоции, на которые давят мошенники, когда пытаются выманить деньги. В 2019 году только с карточек украинцев мошенники сняли 360 миллионов гривен. Существуют десятки способов обмана: через соцсети, ювелирные магазины и даже сайты поиска работы.

Финансовые пирамиды

Самая известная финансовая пирамида в мире — это инвестиционный фонд США Madoff Investment Securities. Он существовал с 1990 по 2008 годы и выплачивал вкладчикам высокие дивиденды за счет средств, которые поступали от новых вкладчиков. В 2009 году его основателя Мэдоффа приговорили к 150 годам лишения свободы. Из-за финансовой пирамиды пострадали, по разным оценкам, от одного до трех миллионов человек. Подобная финансовая пирамида была и на постсоветском пространстве — это «МММ» Сергея Мавроди. Он продавал акции, цена на которые регулярно росла, а стоимость устанавливал сам Мавроди. Пирамида развалились, Мавроди арестовали за неуплату налогов, а от мошеннической схемы пострадали от 10 до 15 миллионов человек.

Сегодня в Украине есть собственная финансовая пирамида — B2B Jewelry, которая распространились на Россию и Казахстан. Она работает под прикрытием сети ювелирных магазинов с системой кэшбека. Схема такова: человек покупает в магазине украшение и за год якобы получает 104% кэшбека, оставляя украшение себе. Кроме того, в B2B Jewelry есть система реферальных бонусов. Если человек приводит нового клиента к компании, то получает от 8 % до 19 % кэшбека с его вложений. Основатели разработали и «лестницу успеха» с различными рангами: от новичка и менеджера до золотого директора. С новым рангом обещают большие доходы.

Фото: LIGA.net

Основной источник прибыли пирамиды — так называемые сертификаты, за которые якобы дают бонусы — 416 % годовых частями еженедельно. То есть, человеку, который купил сертификат на тысячу гривен, обещают 4160 бонусных. Правда, никакой гарантии, что вкладчик получит свои деньги, нет. Чтобы приобрести так называемый сертификат, достаточно предоставить свой телефон и номер банковской карты, на которую будут поступать проценты. Паспорт не нужен, никакой сделки не заключают, а сам сертификат — это лишь бумажка с подписью кассира. Компании, которой люди отдают деньги, по факту не существует — ее нет в реестре Министерства юстиции.

27 августа СБУ заявила, что деятельность B2B Jewelry заблокировали. По данным правоохранителей, вложились в пирамиду более 600 000 человек, а ее организаторы заработали четверть миллиона долларов. Организаторов подозревают в мошенничестве, а следствие еще идет.

Фото: ssu.gov.ua

Рано или поздно все финансовые пирамиды разваливаются. В определенный момент вкладчик просто не может собрать достаточно денег от новых инвесторов, чтобы заплатить предыдущим. Невозможно постоянно приводить новых участников пирамиды. Если один должен привести шестерых, каждый из этих шестерых должен привести еще по шесть новичков. Уже на 13 уровне в пирамиду надо будет привлечь 13 миллиардов людей, чтобы обеспечить выплаты. А это — больше, чем все население Земли.

«Письма счастья» от мессенджеров

«В честь дня рождения Viber дарит деньги. Пройдите опрос и получите подарок» — это приблизительная формулировка еще одного вида мошенничества, которое проворачивают в месенеджерах или от имени брендовых магазинов. Мошенники просят человека пройти опрос о том, каким мессенджером и как часто он пользуется. В процессе появляется сообщение о выигрыше — чтобы его получить, нужно перейти по ссылке и ввести данные своей карты. Система имитирует работу — якобы обрабатывает перевод денег, однако в итоге пишет, что провести платеж невозможно. Причина — нужно оплатить конвертацию. Эта сумма обычно небольшая — сто-двести гривен. Человек переводит деньги и никакого выигрыша не получает.

Прогнозы от капперов

Каппер — это человек, который разбирается в ставках на спорт, анализирует команды и может советовать, на кого ставить деньги. Иногда букмекерские компании предлагают сотрудничество блогеру с большой аудиторией — он должен делать вид, что является каппером. Такой блогер в своем телеграмм-канале публикует скриншоты со ставками, которые якобы сыграли, и хвастается заработком. На самом деле он может не делать никаких ставок, и просто подделать этот снимок. Так блогер показывает, что он успешный игрок и разбирается в ставках. Он призывает всех переходить по ссылке-приглашению и делать ставку на ту команду, которую укажет. За каждую ставку, которая не сыграла, блогер-каппер получает процент. То есть ему выгодно, чтобы пользователи проигрывали, ведь именно на этом псевдокаппер зарабатывает.

Телефонные мошенники

Злоумышленники звонят и представляются работниками банка. Аргументируя техническим сбоем, потребностью обновить персональные данные, подозрительной активностью по карте или чем-то другим, они выманивают реквизиты банковской карты и ПИН-код.

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«Ваш родственник попал в беду» — еще один способ телефонного мошенничества. Злоумышленники обычно звонят от имени полицейского и говорят, что кто-то из близких друзей или родственников попал в ДТП, его похитили и тому подобное. Для спасения, говорят они, надо немедленно перевести определенную сумму денег на карту или отдать их лично. Обычно мошенники звонят утром или вечером, когда человек еще не «включился» в привычный распорядок дня, только проснулся или готовится лечь спать. Жертвами часто становятся пожилые люди. Например, в этом году 82-летний дедушка отдал злоумышленнику сто тысяч гривен, чтобы спасти своего сына, который якобы попал в аварию.

Вакансия, за которую надо платить

Мошенники размещают фейковую вакансию на сайтах по поиску работы. После собеседования говорят, что нужно оплатить учебные материалы, без которых начать работу невозможно. Например, видео инструкции, как создать рабочее письмо. Или же просят прислать фото с паспортом в руках и идентификационный код — якобы для того, чтобы подтвердить личность и официально оформить на должность. На самом деле по этим данным можно взять кредит на чужое имя. Ранее Заборона писала о том, как это происходит и почему вероятнее всего по кредиту придется платить, даже если его взяли не вы.

Фото: happymonday.ua

Кроме того, в объявления мошенники могут добавлять платные номера. Они начинаются с кодов 090 или 070, а тариф может достигать 100 гривен за минуту. В фальшивых вакансиях обычно завышена зарплата и размытые обязанности, практически нет контактной информации и ссылки на сайт компании.

Кредитные истории

Мошенники присылают СМС с требованием срочно погасить задолженность по кредиту. В сообщении указывается номер, по которому можно узнать детали. Такой номер может быть платным, как в предыдущем случае. Обычно таким образом мошенники пытаются выманить данные карты: номер, CVV, ПИН-код, чтобы потом снять все деньги.

Фейковое «Избранное» в телеграмме

Злоумышленники подписывают свой аккаунт как Saved Messages или «Избранное», пишут человеку и сразу удаляют сообщение. Благодаря этому в списке чатов остается их аккаунт. Если человек хранит в подобной ветке свои фото, заметки или пароли к карточкам, то может случайно прислать личные данные мошенникам. Сейчас Телеграмм блокирует подобные аккаунты, однако успевает не всегда.

Почему люди становятся жертвами мошенников

Жертвами мошенников становятся азартные люди, те, кто находятся в затруднительном финансовом положении, а также те, кто не уверен в себе и не имеет четкого видения будущего, говорит гештальт-терапевтка Оксана Сидун. Злоумышленники рассчитывают, что человек будет испытывать чувство страха или вины.

«Мошенники всегда подготовлены, знают, что говорить. Однако жертву они застают врасплох. Когда человек слышит что-то вроде «ваш ребенок попал в аварию», начинает думать: «А вдруг это правда? Если я сейчас ничего не сделаю, потом буду жалеть». А поскольку ситуация якобы срочная и действовать надо немедленно, времени на долгие раздумья не остается, и человек действует необдуманно», — объясняет психотерапевтка.

Финансовые пирамиды, по словам Сидун, дают ощущение стабильности. Кроме того, срабатывает эффект толпы, подключается чувство стыда. «Человек думает, что все вокруг успешные, а он нет, остальные понимают, как заработать, а он нет, поэтому старается пародировать участников пирамиды и действовать, как все. Это похоже на сказку о голом короле. Когда кто-то кричит в толпе, что у короля красивый костюм, очень стыдно признаться, что вы его не видите», — говорит специалистка.

А вот в случае с деньгами, которые кто-то просто приумножит, срабатывает надежда на чудо, ожидание, что однажды повезет. Поскольку в таких случаях люди по большей части не теряют много денег, они не жалуются полиции, ведь понимают, что вряд ли смогут вернуть средства, а вот сил и времени потратят достаточно.

«Чтобы не попасть в такую ситуацию, не следует держать много денег, которые можно легко и быстро снять. А если вы все-таки попали на крючок злоумышленников, попробуйте принять ситуацию, понять, что это новый опыт и больше вы на такие провокации не поведетесь. И порадуйтесь, что отделались лишь потерей денег», — добавляет Оксана Сидун.

Автор: БЕЛОВОЛЬЧЕНКО ГАННА; ЗАБОРОНА