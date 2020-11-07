Роскошный итальянский седан для олигархов украсили натуральным золотом

Итальянское ателье Aznom представило огромный внедорожный седан Palladium. Всего выпустят лишь 10 таких авто, причем каждый – в индивидуальной комплектации.

Aznom Palladium достигает почти 6 м в длину и весит 2650 кг. Построили его на рамном шасси пикапа Ram. Дизайн получился ну очень нестандартным – с решеткой радиатора в стиле Rolls-Royce, высоким капотом и расширенными задними крыльями.

Салон отделали дорогой кожей и деревом, а наряду с ними в отделке салона использовали золото и палладий. Оснащение включает холодильник, коктейльный столик и пару планшетов для задних пассажиров. Также установили дорогие съемные часы.

Aznom Palladium оснащен 5,7-литровым V8, дополненным двумя турбинами. Он развивает 700 л. с. и 950 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость ограничена на 210 км/ч. Седан получил полный привод, а его клиренс – как у кроссовера.