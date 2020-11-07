Медики перечислили пять первых признаков язвы желудка

Нужно внимательно относиться к сигналам организма.

Большинство болезней можно выявить еще на ранней стадии, что позволит обеспечить качественное лечение. По этой причине не стоит пропускать тревожные сигналы организма, так как это совершенно безответственно по отношению к своему здоровью.

Медики назвали пять главных симптомов, которые предупреждают о язве:

1. Стул.

При ряде серьезных заболеваний в фекалиях пациентов можно обнаружить сгустки крови. Этот сигнал часто является признаком того, что у вас активно развивается язва.

2. Проблемы с едой.

Часто после приема пищи возникают неприятные ощущения. Это могут быть тяжесть, вздутие, дискомфорт и дурнота. Кстати, тошнота может появиться и вне зависимости от еды.

3. Вес.

Как правило, при язве желудка происходит неконтролируемая потеря веса, которая никак не связана с физическими нагрузками или же диетами.

4. Спина.

Если у вас помимо остальных признаков начинает болеть спина (часть, которая находится за желудком), то это говорит о том, что язва активно развивается.

5. Живот.

При данном заболевании желудка начинает болеть верхняя часть живота, а также часто беспокоит изжога.

Чаще всего с проблемой язвы желудка сталкиваются пожилые люди, которым стоит регулярно проходить медицинские осмотры. Также рискуют курильщики, любители спиртных напитков и пациенты, которые слишком увлекаются приемом обезболивающих без назначения врача.

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