Стали відомі нові подробиці весілля Скарлетт Йоганссон та Коліна Джоста

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що 35-річна голлівудська кіноакторка Скарлетт Йоганссон одружилася з коміком Коліном Джостом.

Так, після чотирьох років роману, закохані влаштували весілля у вигляді закритої церемонії, у зв’язку з чим, про цю подію майже нічого не було відомо. Зокрема, новоспечене подружжя також поки що не давало жодних коментарів стосовно одруження.

Втім, агентство “People” вирішило розкрити нові подробиці церемонії закоханих. Отже, відомо, що Скарлетт й Колін організували свято у своєму будинку, який, до речі, вони придбали близько двох років тому за 4 мільйони доларів. Зокрема, маєток має розкішний вигляд на річку Гудзон.

Також цікаво, що над весіллям пара працювала не більше декількох тижнів. Зокрема, пандемія коронавірусу аж ніяк не вплинула на їх рішення влаштувати закриту церемонію, оскільки пара і до цього не афішувала подробиць особистого життя.

“Вони хотіли провести тиху приватну церемонію, і вони зробили це.”