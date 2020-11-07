Байден опережает Трампа еще в двух штатах

Кандидат в президенты США Джо Байден опережает Дональда Трампа в штатах Джорджия и Пенсильвания.

Как свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов на сайте Fox News, в Джорджии разрыв между кандидатами составляет уже 4 020 голосов. Байдена поддержали 49,4% избирателей, а Трампа – 49,3%.





Схожая ситуация и в Пенсильвании. Там Байден набрал 49,6%, Трамп – 49,2% (разрыв – 28 877 голосов).

Байдену необходимо окончательно победить в Пенсильвании, Джорджии или Неваде, чтобы стать новым президентом США.

Местные власти заявили, что подсчет голосов завершится через 10 дней после дня голосования, то есть 13 ноября.