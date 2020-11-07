У Херсоні підлітки пограбували пенсіонерку

У Херсоні двоє друзів 13 і 17 років вирвали у літньої жінки сумку і спробували утекти. Грабіжників затримав небайдужий городянин. У сумці виявилися мобільний, 294 грн, пенсійне посвідчення і 5 сардельок.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

“Жіночі крики про допомогу почув водій автомобіля, який проїжджав повз. Він побачив, як двоє невідомих хлопців вирвали сумку з рук жінки похилого віку. Чоловік відразу зателефонував у поліцію і почав переслідувати на автомобілі грабіжників. Хлопці кинули сумку в кущі і почали бігти, але в цей момент їх зупинили патрульні поліцейські”, – йдеться в повідомленні.

Поліцейські з’ясували, що двоє неповнолітніх побачили на вулиці 73-річну жінку. Один з них вирішив пограбувати її, наздогнав та вирвав сумку у жінки, в якій знаходились гроші, мобільний телефон та документи. Коли хлопці почали тікати з місця злочину, то звернули увагу, що за ними прямує автомобіль та викинули сумку. Слідчо-оперативна група знайшла сумку та повернула потерпілій.

Одному з підлітків 13 років, другому – 17. Поліцейські розпочали провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж) і збираються повідомити старшому підлітку про підозру.

Покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк до 4 років.