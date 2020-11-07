Эксперты рассказали, почему важно знать об устойчивости к антибиотикам

Почему многие антибиотики сегодня не в состоянии победить серьезные заболевания? Бактерии, и другие вредоносные микроорганизмы используют защитные механизмы, чтобы избежать гибели. Таким образом, разработка нового поколения антибиотиков направлена на преодоление указанных бактериальных механизмов.

Специалисты убеждены, что, если не забить тревогу, приблизительно к 2050 году 10 миллионов жителей планеты станут погибать от бактерий, приобретших резистентность к противобактериальным препаратам. В этой связи ВОЗ привлекает внимание мировых специалистов к проблеме роста устойчивости к антибиотикам. В России уже существует план соответствующих мероприятий на 2019–2024 гг., в котором разработаны конкретные меры.

Что еще необходимо знать о данной проблеме?

Как бактерии становятся резистентными

Бактерии, как и прочие микроорганизмы, используют различные механизмы, чтобы избежать гибели

Один из таких механизмов – секреция ферментов, убивающих антибиотик. Самый известный из указанных ферментов – это бета-лактамаза. Это он «виноват» в том, что целый ряд разновидностей бактерий приобрел устойчивость к антибиотикам бета-лактамной структуры. Если в химической формуле препарата имеется бета-лактамное кольцо, выше означенный фермент его разрушает, и антибиотик теряет свою эффективность.

Следующий сценарий формирования резистентности бактерий – изменение структур, с которыми вступает во взаимодействие медицинский препарат.

И последний – активное удаление антибиотика из клетки бактерии. Указанный механизм был открыт не так давно, к нему имеют способность почти все бактерии.

Разработка нового поколения антибиотиков направлена в большой мере на преодоление указанных защитных бактериальных механизмов.

В этой связи особого внимания заслуживают две проблемы, которые спровоцировали значительный рост резистентности к антибиотикам.

Первая проблема касается терапии острых бронхитов. В 90% случаев указанное заболевание провоцируют вирусы, а, значит, антибиотики в данном случае назначать не имеет смысла. Это не говорит о том, что антибиотики как таковые запрещено использовать при бронхите. Последние не должны выступать медикаментом ключевого выбора при терапии острого бронхита.

Следующая проблема связана с новым методом терапии язвы желудка. Специалисты установили, что ключевым фактором в прогрессировании последней выступает бактерия Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). В связи с чем началась практика массированной терапии с подключением антибиотиков. В итоге, возникло значительное число бактерий, резистентных к медикаментозным препаратам.

Во Франции по указанной причине искусственные антибактериальные препараты – фторхинолоны – утратили эффективность при терапии воспаления легких.

В России против данной инфекции применяли антибиотики группы макролидов, но и к ним пневмококки приобрели резистентность. В последних рекомендациях для докторов по терапии пневмонии, снова вернулись к практике пенициллинов, которые продолжают сохранять результативность в борьбе с болезнью.

Меры, которые будут предприняты

На сегодняшний день на планете ежегодно по причине инфекций, спровоцированных микроорганизмами, устойчивыми к антибиотикам, умирает 700 000 человек.

Понятно, что бактерии, грибы, вирусы и прочие микроорганизмы не имеют границ к распространению. Значит, победить проблему резистентности к антибиотикам реально, объединив усилия разных государств.

Среди эффективных методов защиты людей от взрывного роста резистентных бактерий отмечается запрет на применение антибиотиков как стимуляторов роста в сельском хозяйстве (животноводстве) и подключение их в лечебных целях в данной отрасли народного хозяйства в исключительных моментах.

Пришло время задуматься о грамотном и рациональном применении противобактериальных препаратов в терапии населения.

healthinfo.ua