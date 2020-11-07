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ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки с начала пандемии

07.11.2020

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире. За 6 ноября сообщили о болезни 581 679 человек.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Это максимальное значение, которое организация фиксировала с начала пандемии. Всего число заболевших в мире выросло до 48 534 508.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 31 октября, тогда выявили 557,4 тысяч заболевших за сутки.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии.

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