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В России второй день подряд зафиксировано более 20 тысяч новых случаев COVID-19

07.11.2020

За прошедшие сутки в России зафиксировано 20  396 новых случаев COVID-19. Днем ранее сообщалось о 20  582 заболевших, что стало рекордом в России с момента начала пандемии.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего заболевших в Москве — 5 829 случаев за сутки — и Санкт-Петербурге — 1 258 случаев за сутки. 

Всего с начала пандемии в России выявлено 1  753  836 случаев новой коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки умерли 364 человека, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего с начала распространения коронавируса в России скончались 30  251 человек, болевший COVID-19.

Всего выздоровели 1  312  927 человек, из них 16  803 человека за прошедшие сутки.

За сутки в России сделано 550 тысяч тестов на коронавирус (днем ранее 524 тысячи тестов), всего с начала пандемии проведено 64 миллиона лабораторных исследований на COVID-19, сообщил Роспотребнадзор.

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