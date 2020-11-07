Еще одна из клана Кеннеди: Внучатая племянница экс-президента США вышла замуж в винтажном платье (фото)

Образ от Dior почти 70 лет назад надевала ее бабушка Юнис Кеннеди на собственную свадьбу.

Мы привыкли восхищаться красотой и стилем Джеки, размышлять о том, как сложилась бы судьба Америки и целого мира, если бы в тот ноябрьский день в Далласе Джека не застрелили, но что еще мы знаем о великом клане Кеннеди? У самого любимого президента США было 8 братьев и сестер, поэтому даже сейчас семья некогда никому неизвестных эмигрантов процветает, и вряд ли когда-то полностью исчезнет.

Так в субботу внучка активистки и основательницы первых международных специальных Олимпийских игр для людей с умственной отсталостью Юнис Кеннеди-Шрайвер вышла замуж за своего жениха. Счастливчиком оказался президент автомобильной компании Микки Серафин Гарсиа. Торжество прошло в церкви святого Патрика в Майами.

Однако, самое важное ожидало гостей впереди. 26-летняя невеста решила поддержать традицию надевать что-то одолженное и голубое на свадьбу. Заимствованным оказалось платье девушки авторства бренда Dior, которое в 1953 году выбрала ее бабушка. А вот синим был кабриолет 1965 года, который подарил Юнис ее супруг — Сарджент Шрайвер.

“Моя бабушка надела платье на ее собственную свадьбу 23 мая 1953 года, и вот я спустя 67 лет примеряю его для бракосочетания с Микки”, — рассказала девушка в интервью изданию Vogue. Также молодая красотка прибавила, что ей было не важно, что диоровское произведение искусства со временем приобрело оттенок “ванили”, и дополнилось несколькими дырами.

Как сообщает Vogue Юнис сотрудничала с бутиком свадебных платьев Майями, который помог ей преобразовать винтажное платье, и “создать новый верх, а также фату оттенка айвори” для ее большого дня. К счастью, размер наряда идеально подошел внучке общественной активистки и филантропа, так как у них с бабушкой один рост и одинаковый объем талии.

“Платье было так же деликатно, как папиросная бумага. Так что нам нужно было быть особенно аккуратными с ним. Я боялась даже присесть в нем”!

Для приема бутик Ever After создал “афтерпати-платье”, в котором невеста появилась на ужине. Мини-образ Юнис замиксовала с белыми роскошными кроссовками.

Вспоминая о своем выборе чего-то голубого, Юнис призналась, что ей кажется, что бабушка хотела бы, чтобы она обязательно проехалась на ее любимом кабриолете.

Юнис также поделилась своими сомнениями по поводу проведения свадьбы в период пандемии. Девушка объяснила, как ей тщательно пришлось подбирать гостей, ограничивая их количество. И у нее, и у супруга очень большие семьи.

“Наши братья и сестры, их семьи, а также родители уже составляли 32 человека. Мы надеялись, что к октябрю ситуация будет чуть лучше, но мы осознали, что изменений не предвидится. Мы чувствовали, что это неправильно просить гостей приехать во Флориду, иди делать более расширенное торжество, особенно если все и так уже происходило не так, как мы себе это представляли”.

Но несмотря на все сложности, причиненные ситуацией с коронавирусом в мире, Серафин Гарсиа признался, что сама церемония стала лучшим моментом его жизни.

“Возможно выглядело, что я физически опустошен, стоя у алтаря в церкви лишь с 32 гостями”, — рассказал жених изданию. Мужчина свадьбе был в смокинге и бабочке от Бриони, а также обуви от Тома Форда.

“Но энергия этого дня наполнила все помещение. Когда я шел к алтарю со своей мамой, а затем наблюдал, как Юнис направляется ко мне с отцом, было сложно сдерживать слезы. Она была самой красивой невестой в истории. А течении всей церемонии я старался вобрать в себя каждый момент, а затем весь вечер оставался с постоянной улыбкой на лице”.