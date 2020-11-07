Тимошенко: моя мама болеет COVID-19, ради лекарств пришлось поднять полстраны

Народный депутат Украины, лидер фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко рассказала, что ее мать заболела коронавирусом COVID-19.

Впрочем, в поисках необходимых ей лекарств пришлось объездить полстраны. О проблемах, связанных с последствиями быстрого распространения пандемии, политик рассказала в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Моя мама сейчас COVID-19 болеет. Я хочу вам сказать, что я, народный депутат, лидер фракции… Для того, чтобы получить лекарства, которые в этой критической ситуации могут ей помочь, недостаточно было сходить в аптеку. Надо было пол страны поднять! Я хочу поставить себя на место простого человека, который сталкивается с этой бедой», – сказала Тимошенко.