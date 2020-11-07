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Кошка испугалась «милой» декоративной наклейки (видео)

07.11.2020

Кристи-Ли Одет, купившая декоративную наклейку и украсившая ею холодильник, очень скоро убедилась, что не все члены семьи прониклись таким нововведением.

Об этом сообщают СМИ.

Липс, 10-летняя домашняя кошка, посчитала, что изображение её «родственницы» вовсе не является милым. Более того — оно очень страшное.

Кстати, зрителям, которые пожалеют испуганную кошку, волноваться не стоит. После того, как необычную реакцию Липс сняли на видео, ужасная наклейка переехала на окно — почему-то там кошка не обращает на неё внимания.

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