Української мови критично мало в соцмережах українців. Менше, ніж в житті – дослідження

Вживання української мови в соціальних мережах є критично малим: лише кожен шостий пост написаний українською.

Приблизно таке співвідношення однакове і серед особистих акаунтів, і серед сторінок організацій, пише Катерина Хорощак для УП.Життя, інформує UAINFO.org.

Більше того, охоплення цих постів в середньому менше, ніж охоплення російськомовних.

Це показали результати дослідження Центру контент-аналізу (спеціально для руху «Простір свободи»). Вживання української мови в соціальних мережах

Дослідники зазначають, що ці дані є приблизною оцінкою.

«Розподіл мови за областями в цілому відповідає інтуїтивно очікуваному. Однак слід зазначити, що лише в чотирьох західноукраїнських областях україномовний контент дещо переважає російський», — зазначають дослідники.

Лише в чотирьох областях України — в Івано-Франківській, Рівненській, Львівській та Волинській — українською мовою пишеться трохи більше половини усього контенту.

Решта регіонів не дотягують і до 50%.

Розподіл україномовного контенту за областями

Результати дослідження показують, що українські сегменти російських соціальних мереж найбільш русифіковані, але і на YouTube так само критично мало українського контенту.

Facebook залишається найбільш українізованою мережею, якщо не рахувати TikTok, дані щодо якого найменш точні через надто малу кількість постів.

Частка української та російської у різних соціальних мережах

За словами керівника аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергія Стуканова, найбільш вражаючим є те, що частка постів українською мовою є істотно меншою, ніж частка людей, які спілкуються українською вдома або на роботі.

«Як відомо, за різними соціологічними опитуваннями, українською спілкується вдома 48-53% українців, ще 23-25% однаково використовують українську й російську.

На роботі або навчанні українську використовує 57% громадян. Натомість частка постів українською не перевищує 20%.

Причому така разюча різниця притаманна кожному з регіонів. Попри те, що у західному макрорегіоні українською розмовляють 96% українців, лише 38% постів пишуться там українською мовою», — зазначає Стуканов у Facebook.

Всього було проаналізовано 2,1 млн дописів.

Для підрахунку брали лише пости від людей, які вказали Україну своїм місцем перебування у профілі. Так само і визначали і області, які, щоправда, вказані далеко не у всіх користувачів.

Усі ці пости з’явилися в період 4 жовтня – 3 листопада 2020 року.

Також результати порівняли з результатами опитування, яке провів фонд «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.